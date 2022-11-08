По сообщению РИА Новости, украинское руководство предпринимает действия по налаживанию новых отношений с Пекином. Об этом написало американское издание Newsweek, ссылаясь на советника президента Украины по экономике, имя которого не сообщается.

Неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что для Украины очень важно держать для Китая открытые двери. Ведь Китай является очень важным торговым партнером. Издание Newsweek уточняет, что Киев опасается испортить экономические отношения с Пекином. В офисе Зеленского полагают, что поддержка Поднебесной поможет уберечь Украину от дальнейшей эскалации.

С момента начала специальной военной операции РФ на Украине, КНР подвергается регулярному давлению со стороны стран Запада, которые желают навредить сотрудничеству между Пекином и Москвой.

Отметим, что руководство Китая неединожды делало призывы по прекращению огня на Украине. Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что Пекин не будет участвовать в усилении украинского кризиса, а будет содействовать мирному урегулированию конфликта. Китай, по словам Ван И, выбрал для себя объективную позицию, которой он и будет придерживаться.