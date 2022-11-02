ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает Владислав Исаев в своем материале для деловой газеты «Взгляд», перед киевскими властями сейчас стоит дилемма, или начать минирование фарватера, который ведет к порту Одесса, или продолжать на свой страх и риск вывозить зерно, которое принадлежит западным корпорациям.

Каждый раз украинская сторона вместе со своими кураторами из западных стран при реализации очередного террористического акта преподносят его, как величающую победу в своих средствах массовой информации. Однако, по мнению политолога Исаева, в реальности это никак не влияет на ход специальной военной операции.

Если верить информации от Министерства обороны РФ о повреждениях на одном из кораблей Черноморского флота и уничтожении бонового заграждения, то вряд ли эти последствия окупят стоимость уничтоженных 17 беспилотных управляемых аппаратов противника. Однако реальной целью этой атаки для киевских властей было создание шума в средствах массовой информации.

Ведь реальных успехов на поле боя у киевского режима сейчас нет. А западные партнеры в лице демократической партии США, у которых на носу выборы, требуют хоть каких-то побед на поле боя. Зато теперь у российской стороны есть железный повод выйти из так называемой «зерновой сделки». А это означает, что теперь украинская сторона снова будет опасаться возможной высадке десанта российскими кораблями на побережье Одесской области. Для предотвращения такого развития ситуации украинское командование вынуждено будет держать в резерве большую группировку, которая могла бы быть задействована на других участках фронта.

Вам может понравиться

Яна Поплавская: Зеленский губит Украину

Российская актриса театра и кино а также популярная телеведущая Яна Поплавская высказала свое мнение относительно действий украинского президента Владимира Зеленского. Она отметила, что именно Зеленский виновен в том, что украинцы

Вторая волна: массированные ракетные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины

Утром 31 октября вооруженные силы РФ снова нанесли массированные удары ракетами по объектам критической инфраструктуры украинских городов. Это уже вторая волна массированных обстрелов критически важных объектов Украины. Так сегодня удары

Прокуратура начала проверку по факту взрыва подземного газопровода в Колпинском районе Петербурга

В Петербурге произошел взрыв на территории Колпинского района из-за разгерметизации подземного газопровода. В результате происшествия повредились припаркованные во дворе автомобили, а в домах были выбиты стекла. По данному факту городская