Как сообщает Владислав Исаев в своем материале для деловой газеты «Взгляд», перед киевскими властями сейчас стоит дилемма, или начать минирование фарватера, который ведет к порту Одесса, или продолжать на свой страх и риск вывозить зерно, которое принадлежит западным корпорациям.

Каждый раз украинская сторона вместе со своими кураторами из западных стран при реализации очередного террористического акта преподносят его, как величающую победу в своих средствах массовой информации. Однако, по мнению политолога Исаева, в реальности это никак не влияет на ход специальной военной операции.

Если верить информации от Министерства обороны РФ о повреждениях на одном из кораблей Черноморского флота и уничтожении бонового заграждения, то вряд ли эти последствия окупят стоимость уничтоженных 17 беспилотных управляемых аппаратов противника. Однако реальной целью этой атаки для киевских властей было создание шума в средствах массовой информации.

Ведь реальных успехов на поле боя у киевского режима сейчас нет. А западные партнеры в лице демократической партии США, у которых на носу выборы, требуют хоть каких-то побед на поле боя. Зато теперь у российской стороны есть железный повод выйти из так называемой «зерновой сделки». А это означает, что теперь украинская сторона снова будет опасаться возможной высадке десанта российскими кораблями на побережье Одесской области. Для предотвращения такого развития ситуации украинское командование вынуждено будет держать в резерве большую группировку, которая могла бы быть задействована на других участках фронта.