Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные об уничтожении на территории Луганской Народной Республики двух рот ВСУ, которые состояли преимущественно из иностранных наемников. Легионеры ВСУ пытались атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское.

Игорь Конашенков приводит более подробные данные, что за прошедшие сутки на фронте в районе Купянска было ликвидировано около 130 иностранных боевиков и военнослужащих ВСУ. Потери в технике противника составили 3 танка, 2 боевые бронированные машины и два бронированных автомобиля производства США «Хамви».

Также противник пытался проводить наступательные действия на Краснолиманском направлении, однако в результате встречного огня со стороны российских сил понес потери и был вынужден отойти на исходные рубежи. Неудачная атака противника была предпринята в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка.

Бывший военнослужащий ополчения ЛНР Александр Аверин сообщает, что на территории Украины присутствует огромное количество военнослужащих НАТО, которые работают инструкторами и координаторами в украинских штабах. По его мнению, необходимо вычислять их местоположение и направлять ударные дроны «Герань-2», чтобы у иностранцев не было больше желания ехать на территорию Украины.