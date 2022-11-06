Big Think опубликовало научную работу ученых, которые смогли доказать, что в человеческом геноме присутствует 8% эндогенных ретровирусов. Следы вирусов эндогенного типа свидетельствуют о перенесенных заболеваниях предками современного человека.

Специалисты отмечают, что действия данных древних вирусов можно сравнить с ВИЧ-инфекцией. Генетический код данных вирусов внедрился в геном человека для осуществления репликационного процесса. Благодаря тому, что данные ретровирусы смогли внедриться в первичные половые клетки человека, по прошествии миллионов лет, они смогли закрепиться в человеческом геноме.

Ученые отмечают, что на сегодняшний день миру известно около 30 ретровирусов, передавшихся современным людям от их предков. По словам американских специалистов подобные вирусы также встречаются в ДНК-коде не только генома человека, но и у приматов (шимпанзе, горилл).

Специалисты также выдвинули гипотезу, что во время беременности женщины за защиту плаценты отвечает тоже ретровирус, благодаря чему плод остается здоровым.