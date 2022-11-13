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РИА Новости опубликовали материал, в котором говорится, что ученые подвергли сомнениям ранее выдвигаемые теории о вымирании всего человечества. Напомним, что последние несколько лет активно появлялись масса теорий, что человечеству в скором времени придет конец в результате глобального потепления, перенаселения, войн, природных катастроф, короновируса и других факторов.

Так, с помощью компьютера World 1, который считается одним из самых мощных и быстрых, ученые просчитывали, что конец всему человечеству придет к 2050 году. Данный прогноз они сделали на основе климатических показателей, ухудшающихся с каждым годом. Исходя из этой теории, человечество просто не сможет приспособиться к новым климатическим условиям.

Однако ряд других специалистов настаивают на неверности данной теории. Дело в том, что сверхмощный суперкомпьютер был создан еще в 1970 году. Поэтому при просчете данных он не мог учесть новые сведения. В свою очередь с помощью другого компьютера «Римского клуба» было разработано целых 12 теорий развития человеческой цивилизации в дальнейшем.

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