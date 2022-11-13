Продолжая поставлять оружие Киеву, Западу следует остерегаться его попадания в руки противников, которые получат тем самым доступ к более совершенным военным технологиям. Об этом пишет британское издание The Telegraph. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

При поставках западных вооружений и военной техники на Украину, которые велись все последние годы и стали особо масштабными с февраля, после начала российской специальной военной операции, страны НАТО очень тщательно следили за ассортиментом тех вооружений, которые они были готовы предоставить Киеву. Одним из наиболее важных вкладов Великобритании было предоставление Украине противотанковых ракет NLAW.

«Однако по большей части основное внимание уделялось предоставлению Украине запасов оружия советской эпохи, что проявилось, в частности, в недавнем предложении отправить 90 танков Т-72 советской разработки, потому что украинцы привыкли ими воевать, и нет риск попадания секретных западных технологий в руки противников», – отмечает The Telegraph.

По мнению издания, «хотя Запад по-прежнему привержен делу помощи Украине, командование НАТО также хорошо осознает, что враждебные державы, такие как Россия, Иран и Китай, проявляют большой интерес к технологиям, развернутым на украинских полях сражений, чтобы посмотреть, могут ли они предоставить ключи к способностям добиться решающего преимущества в любом будущем конфликте с Западом».

Поэтому сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы передала Тегерану образцы захваченного в Украине западного оружия в обмен на поставки вооружений иранского производства, вызывают столь «глубокую тревогу», которая затронула даже военных аналитиков Великобритании. Согласно последним обнародованным данным британской разведки, отправленные Ирану системы вооружений «включают противотанковую ракету NLAW британского производства и ее американский аналог Javelin».

«Больше всего беспокоит то, что эти отдельные устройства могут предоставить иранцам возможность реконструировать их, что позволит им производить свои собственные версии оружия для использования в будущих конфликтах или, возможно, в ближайшем будущем, отдавать их на откуп своим доверенным лицам на Ближнем Востоке», – пишет The Telegraph.

Британское издание напоминает, что в прошлом Иран не раз очень умело перенимал сложные западные технологии для создания собственных передовых систем вооружений. Американские военные эксперты считают, что беспилотники иранского производства Shahed-136, изначально были созданы по образцу американского беспилотника, сбитого иранцами в 2011 году.

Аналогичные тревожные риски существуют и в отношении других «враждебных государств», к которым на Западе прежде всего относят Китай. Такой опыт по понятным причинам заставил лидеров НАТО с осторожностью относиться к тому, сколько высокотехнологичного оружия они готовы предоставить Украине, если существует риск того, что оно может попасть в руки врага.

Американские военные планировщики, в частности, хорошо помнят о трудностях, с которыми они столкнулись после афганского конфликта в 1980-х годах, когда они предоставили повстанцам-моджахедам, сражавшимся с советскими войсками, современные ракеты «Стингер». После окончания войны ЦРУ предприняло отчаянную гонку за «возврат» этих ракет, прежде чем они смогли бы попасть в руки исламистских террористических группировок и быть использованы для атак против коммерческих авиалайнеров.

«Беспокойство по поводу того, куда может попасть оружие, переданное Украине, сделало задачу вооружения киевских сил деликатным уравновешиванием: с одной стороны, Запад охотно желает предоставить Украине средства для достижения военных успехов; с другой стороны, он не хочет рисковать тем, что в какой-то момент в будущем его собственные военные силы или гражданские лица попадут под прицел оружия на основе западных технологий. Эта дилемма становится особенно острой в настоящее время из-за растущего отчаяния украинских лидеров, которые ясно дали понять, что нуждаются в быстрой эскалации поставок из-за нехватки запасов оборудования советских времен», – указывает британское издание.

Согласно его выводам, существуют различные варианты, которые государства НАТО могут использовать для обеспечения долгосрочной безопасности от утечек своего вооружения. В некоторых случаях, для крупных и технически сложных типов военной техники, могут стать решением встроенные системы самоуничтожения, хотя в отношении систем, уже предоставленных Украине, The Telegraph считает такое «маловероятным».