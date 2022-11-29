Как передает издание The Sun, учительница выложила видеоролик в Сеть Интернет, который собрал множество просмотров. Так, преподаватель по имени Мел решила предложить, чтобы учителям перестали дарить на новогодние и рождественские праздники кружки, наборы для душа, бесполезные футболки с надписями и прочую ненужную ерунду. Вместо них отличной альтернативой станут подарочные карты в магазин.

По словам учительницы, на рождественские и новогодние праздники от своих учеников она получает одинаковые подарочные наборы, ненужные футболки и кружки с надписью «лучшему учителю».

Она предложила альтернативный вариант. Если ученики желают сделать какой-то небольшой презент на рождественские праздники, то, по мнению Мел, лучше всего подарить сертификат в магазин или подарочную карту. А преподаватель уже на свое усмотрение купить необходимую вещь.

Так, по словам Мел, ей по душе не практичные вещи, а например, необычный степлер или же диспенсер с наклейками с ее именем.