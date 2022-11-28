Как сообщает «Московский Комсомолец», одно из американских изданий под названием The Hill, которое обычно публикует материалы о работе Конгресса, выпустило статью с призывом к западным политикам, задуматься над последствиями после прямого вмешательства в боевые действия на территории Украины.

Американский журналист и автор материала Сет Кропси пишет, что прямое вмешательство стран НАТО в боевые действия на территории Украины приведут к войне между НАТО и РФ, однако это не означает, что начнется третья мировая война.

Автор материала сообщает, что не исключает возможного повторения инцидента с упавшими ракетами на территории Польши. Также Кропси считает, что российские войска смогут разрушить транспортную инфраструктуру на западе Украины, чтобы прекратить поставки западного вооружения на фронт.

После этого, по мнению журналиста, НАТО может ответить военным путем, что повышает риск применения ядерного оружия одной из сторон. Поэтому Крипси пишет, чтобы не допустить применения ядерного оружия страны НАТО не должны атаковать российскую территорию, а ограничиться введением войск только на территорию Украины.