Атаки на спутники могут вывести из строя системы GPS, банковские системы, электросети и способны решающим образом повлиять на военные операции, заявили высокопоставленные военные чины Запада на конференции, посвященной космическим стратегиям. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Жизнь, какой мы ее знаем», резко и серьезно изменится, если «космическая война» уничтожит спутники, на которые сейчас опирается «западный мир», а Китай и Россия продемонстрировали, что они способны сделать именно это.

В таком виде озвучили свои «предупреждения» высокопоставленные военные руководители США и Канады, прибывшие в Сидней, на конференции Австралийского института стратегической политики, посвященной космосу как новому рубежу «торговли, промышленности, конкуренции и войны». Они обсудили важность работы с союзниками, включая Австралию, «для противодействия угрозам, исходящим от космической войны».

Генерал-лейтенант Нина Арманьо, начальник штаба Космических сил США, сказала, что уничтожение Россией одного из их собственных спутников в прошлом году было «ошеломляющим зрелищем». «Мы интерпретируем это… как сигнал и демонстрацию возможностей», – сказала она, и также добавила, что Китай открыто документирует и описывает свои демонстрации силы в космосе.

Арманьо охарактеризовала уничтожение Китаем в 2007 году одного из его собственных спутников как шокирующее, безответственное и преднамеренное. США также были обеспокоены произошедшим в прошлом году случаем, когда китайский спутник с помощью захвата сдвинул с орбиты другой спутник.

«Как будет выглядеть война в космосе? Мы, вероятно, не увидим этого невооруженным глазом, но мы определенно почувствуем последствия с того момента, как это начнется», – сказала Арманьо.

Бригадный генерал Майкл Адамсон, командующий 3-й дивизией Космических сил Канады, отметил: атаки на спутники могут вывести из строя системы GPS, банковские системы, электросети, средства связи служб быстрого реагирования и решающим образом повлиять на военные операции.

Адамсон также заявил, что космическая программа России ограничена в ресурсах, «что делает эту страну менее зависимой от космической инфраструктуры, и, в свою очередь, увеличивает вероятность «насолить противнику», лишив его доступа к космосу», поскольку собственные потери будут иметь «меньшее значение».

По его словам, атаки на спутники могут вывести из строя сети связи двумя способами. «Прямая атака – с помощью противоспутниковых ракет, захватных орбитальных систем, взлома или глушения систем управления спутниками – это один из них. Другой – обломки, созданные разрушенным спутником.

Арманьо призвала США и их союзников, включая Австралию, работать вместе, чтобы «сделать космос более устойчивым». Это включает создание «более мобильных и меньших по размеру спутников» и возможности «для их скорого вывода на орбиту взамен разрушенных».

Николас Хоган, генеральный директор Космического командования обороны Австралии, в выступлении на конференции сосредоточился на способности Китая «опередить» Австралию. «Вот почему мы [Австралия, США и Канада] работаем вместе», – сказал он, а также назвал использование противоспутниковых военных технологий «одой из коварных проблем».

По части «коварства» он прав: США еще к началу 21 века уже полноценно провели разработку и испытали свои противоспутниковые системы вооружений, объявив их «экспериментальными», но сохранив в своем арсенале. Теперь же аналогичные действия Китая и России Запад старается заблокировать, чтобы сохранить свою монополию на оружие «космических войн».