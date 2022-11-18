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Американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM не подтвердили своей эффективности в ходе боевых действий на Украине и превратятся в мишени для учений ВМС США, сообщает издание The Drive.

Авторы публикации напоминают, что Вашингтон передал Киеву эти боеприпасы, называя их высокоэффективным средством для уничтожения РЛС, зенитно-ракетных комплексов и станций радиоэлектронной борьбы российских войск. Однако на деле все получилось иначе.

США даже модернизировали советские истребители МиГ-29, превратив их в носители противорадиолокационных ракет натовского образца. Но подавляющее большинство этих боезарядов были перехвачены российскими средствами ПВО. Кроме того, несколько AGM-88 HARM, поразили цели, не имеющие ничего общего с РЛС. Не находя профильных мишеней, они били по любым объектам, излучающим радиосигнал.

Именно поэтому было принято решение передать ракеты ВМС США, которые будут сжигать их на тренировках.

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