ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская авиация, которая входит в состав Западного военного округа вооруженных сил России, продолжает методично уничтожать западную бронетехнику, которую страны НАТО поставляют киевскому режиму.

В подтверждение этому военные корреспонденты «Русской весны» на своем Telegram-канале выложили видео, на котором видно, как вертолеты ВСК России ликвидировали САУ «Краб» польского производства и украинский БТР-4. Уничтожение бронетехники украинской армии было зафиксировано на Сватовском направлении.

Российские боевые машины Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» прекрасно зарекомендовали себя в реальных боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, что боевой вертолет Ка-52 является командирской машиной российской авиации, которая способна проводить разведку местности, обнаруживать цели, уничтожать живую силу противника, бронетехнику и воздушные цели, а также координировать действия боевых вертолетных групп.

Вам может понравиться

США способны ударить по Москве с территории Европейского союза

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военных экспертов и аналитиков, недавно в журнале Министерства обороны Российской Федерации был опубликован материал, в котором рассказывалось о разработке США принципиально нового вида

ВСУ стягивают военную технику на нескольких участках фронта

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на офицера НМ ЛНР Андрей Марочко, вооруженные силы Украины начали продвигать бронетехнику к нескольким участкам фронта. Он уточнил, что украинские группировки усиливают военной техникой

Кольцо вождя кельтов, которое пылилось в шкафу, оценили в два миллиона рублей

Британское новостное агентство BBC News сообщило, что древнее золотое кольцо кельтов, которое пылилось без дела в шкафу одного из коллекционеров старины, было недавно выставлено на торги за 30 тысяч фунтов