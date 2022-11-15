Российская авиация, которая входит в состав Западного военного округа вооруженных сил России, продолжает методично уничтожать западную бронетехнику, которую страны НАТО поставляют киевскому режиму.

В подтверждение этому военные корреспонденты «Русской весны» на своем Telegram-канале выложили видео, на котором видно, как вертолеты ВСК России ликвидировали САУ «Краб» польского производства и украинский БТР-4. Уничтожение бронетехники украинской армии было зафиксировано на Сватовском направлении.

Российские боевые машины Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» прекрасно зарекомендовали себя в реальных боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, что боевой вертолет Ка-52 является командирской машиной российской авиации, которая способна проводить разведку местности, обнаруживать цели, уничтожать живую силу противника, бронетехнику и воздушные цели, а также координировать действия боевых вертолетных групп.