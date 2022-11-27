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Как сообщает РИА Новости, один из командиров танкового экипажа с позывным «Оса» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики их танк был подбит, но им удалось выжить.

Боец «Оса» заявил, что его экипаж решил снова вернуться в зону проведения специальной военной операции даже после того, как один раз их танк уже был подбит. Российский военнослужащий рассказал, что до начала СВО он служил контрактником в танковой части, которая располагается во Владимирской области. После частичной мобилизации его призвали по его военной профессии для участия в специальной военной операции.

Перед очередным выездом на боевое задание, российский солдат с позывным «Оса» заявил журналистам, что он здесь находится для того, чтобы обеспечить защиту мирному населению, которое уже долгие годы находится под гнетом вооруженных сил противника.

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