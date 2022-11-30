Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации смог выжить в горящем танке во время обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказал его командир полковник Иван Шиц. По его словам, изначально сослуживцы солдата не эвакуировали, так как думали, что он погиб. Однако боец смог самостоятельно выбраться и спустя сутки добрался до позиций ВС РФ.

Полковник Шиц отмечает, что несмотря на потери сознания во время задымления в боевой машине, боец все равно смог выбраться из горящего танка под обстрелами РПГ с украинской стороны.

Военнослужащий отстреливался от противника четырьмя магазинами. Каким-то чудом смог доползти до траншеи и затем отстреливался оттуда. В траншее он пролежал всю ночь, а затем смог доползти до своих подразделений.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как военнослужащий ВС РФ смог спасти свою жизнь, отбрасывая от себя гранаты голыми руками. Боец сумел отбросить от себя несколько гранат, сбрасываемых на него с украинского беспилотного летательного аппарата.

Вам может понравиться

CNN: российская артиллерия постоянно бьет по позициям ВСУ в Артемовске

Военкоры издания «Русская весна» в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видеорепортаж журналистов CNN прямо из Артемовска (украинское название Бахмут). Репортаж начинается с кадров стрелкового боя, который проходит

В Сети появилось видео с кадрами «мощной» подготовки инструкторами НАТО солдат ВСУ

Как сообщает ИА SM.News, в Сети было опубликовано видео, где показано как военные инструкторы из Новой Зеландии обучают украинских военнослужащих кричать и кривляться. Военные корреспонденты в своем Telegram-канале «Операция Z:

Войска ВС РФ активно сражаются за Курдюмовку

Издание «Военное дело» сообщает, что войска ВС РФ смогли занять уже половину населенного пункта Курдюмовка, находящегося в Донецкой Народной Республике. Такую информацию опубликовал в своем Телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.