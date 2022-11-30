Военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации смог выжить в горящем танке во время обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказал его командир полковник Иван Шиц. По его словам, изначально сослуживцы солдата не эвакуировали, так как думали, что он погиб. Однако боец смог самостоятельно выбраться и спустя сутки добрался до позиций ВС РФ.

Полковник Шиц отмечает, что несмотря на потери сознания во время задымления в боевой машине, боец все равно смог выбраться из горящего танка под обстрелами РПГ с украинской стороны.

Военнослужащий отстреливался от противника четырьмя магазинами. Каким-то чудом смог доползти до траншеи и затем отстреливался оттуда. В траншее он пролежал всю ночь, а затем смог доползти до своих подразделений.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как военнослужащий ВС РФ смог спасти свою жизнь, отбрасывая от себя гранаты голыми руками. Боец сумел отбросить от себя несколько гранат, сбрасываемых на него с украинского беспилотного летательного аппарата.