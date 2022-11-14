Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов ЧВК «Вагнер», в окрестностях населенного пункта Артемовск был уничтожен украинский танк, внутри которого были граждане иностранных государств.

Как рассказал боец ЧВК «Вагнер», украинские военнослужащие еще на прошлой неделе пытались прорвать линию обороны российских войск силами танков, бронемашин и большого количества личного состава. В результате активных действий российских военных в обороне большая часть украинской бронетехники была уничтожена. Одному из танков ВСУ Т-64БМ «Булат» удалось подойти почти вплотную к позициям российских военнослужащих, прежде чем он был уничтожен из гранатомета.

Российским военным удалось перехватить разговор по радиоэфиру между экипажем украинского танка, который велся на иностранном языке. Причем все три члена экипажа танка общались между собой исключительно на английском.

Напомним, что российские военные уже сообщали о том, что в составе военнослужащих ВСУ воюет много иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши.