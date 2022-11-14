Как сообщает портал Lenta.ru, американский военный эксперт Дэниел Дэвис, служивший ранее в армии США в должности подполковника, поделился с журналистами американского портала 19FortyFive своими мыслями по поводу ситуации на территории Украины в зимний период.

По его мнению, после отвода российских войск с правого берега и укреплению линии обороны по левому берегу Днепра, генерал Суровикин может использовать хорошо подготовленные и опытные подразделения с Херсонского направления на других участках фронта для организации наступательных действий в зимний период.

Дэвис считает, что Суровикин смог вывести около 30 тысяч хорошо подготовленных и опытных солдат с Херсонского направления для того, чтобы усилить фронт на других направлениях и подготовить резервы для наступательных операций. По его мнению, российская наступательная операция может начаться примерно в декабре-январе, когда зимние погодные условия позволят тяжелой техники двигаться по полям.

Американский эксперт считает, что предшествовать новому наступлению с российской стороны будет очередной массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры Украины.