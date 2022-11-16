Как сообщает издание «Московский Комсомолец», генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ракеты, упавшие на территории Люблинского воеводства в Польше, по предварительным данным, являются снарядами украинского ПВО. Об этом генеральный секретарь НАТО сообщил во время своего официального обращения.

Столтенберг также добавил, что подтверждения предположений, что происшествие на территории Польши было преднамеренным, отсутствуют. Он отметил, что предварительный анализ указывает на то, что взрыв был результатом работы украинского ПВО, защищавшего украинскую территорию. «Но давайте быть ясными – вины Украины в этом нет», отметил генсек ООН. Помимо этого он добавил, что Североатлантический альянс не видит предпосылок того, что Российская Федерация намеревается нападать на военный блок.

Напомним, что ранее президентом Польши Анджеем Дудой было сделано заявление, что информации о том, кому принадлежали ракеты, упавшие на территории Польши, пока еще нет. Но высока вероятность того, что данные ракеты являются украинскими.