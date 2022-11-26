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Появилась информация, что среди командиров иностранных наемников в ВСУ присутствуют американские, британские, израильские военные а также граждане других западных стран. Согласно материалу издания «АиФ», полковник Энди Милберн, который является создателем ЧВК «Моцарт», уже не единожды воевал в разных странах. Об этом он написал в своих мемуарах.

Изначально экс-морпех приехал на Украину в качестве военного корреспондента интернет-портала Task & Purpose. Но вскоре в столице Украины им был открыт офис частной военной компании. Как отмечает военный корреспондент Александр Сладков, в зоне СВО присутствуют тысячи иностранных наемников ЧВК «Моцарт», получающие за свою службу примерно тысячу долларов в день.

Также сообщается, что на территорию Украины весной 2022 года прибыл ветеран Армии обороны Израиля Денис Десятник. Им была создана частное военное подразделение из своих соотечественников.

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