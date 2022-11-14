Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военных экспертов и аналитиков, недавно в журнале Министерства обороны Российской Федерации был опубликован материал, в котором рассказывалось о разработке США принципиально нового вида вооружения, которое позволит наносить удары по стратегическим объектам противника практически безнаказанно.

Эксперты журнала выражают мысль, что в США сейчас полным ходом идет разработка неядерных видов вооружений, которые формально не будут подпадать под международные договора об ограничении стратегических вооружений.

Такое вооружение, с малым временем подлета к пунктам базирования ядерных сил на территории РФ, должно уничтожить российский ядерный потенциал еще до решения главнокомандующего РФ нанести ответный удар ядерным оружием по противнику.

Эксперты делают выводы, что российская сторона должна серьезно отнестись к данной угрозе и выработать стратегию противодействия. Примечательным является и тот факт, что такой внезапный удар США по территории РФ может быть осуществлен с территории Европы.

Ведь еще в июне 2020 года немецкие СМИ сообщали, что на саммите НАТО было принято решение одобрить размещение перспективных американских ракет средней дальности.