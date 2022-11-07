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Как заявило американское издание The National Interest, Америка в скором времени сократит объем поставок оружия на Украину. Автор материала объясняет данное заявление тем, что американское правительство планирует поставлять оружие в Тайвань. А все потому, что между островом и материковым Китаем назревает вооруженный конфликт.

В статье автор отмечает, что Вашингтон не сможет одновременно снабжать оружием ВСУ и армию Тайваня. В издании уточняется, что американское правительство на данный момент уже отправило Украине большой объем военных запасов.

Отмечается, что с февраля 2022 года Украина получила от США военную помощь на сумму 18.5 млрд. долларов. Сюда относятся более 1400 ПЗРК «Стингер» и 8500 ПТРК «Джавелин». Эксперты уверены, что на восстановление арсенала данных вооружений у Штатов может потребоваться несколько лет.

Таким образом, поставки вооружения на Украину привели к тому, что военная помощь армии Тайваня со стороны США уже неоднократно задерживалась.

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