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По сообщению издания «Свободная Пресса», американское руководство, вмешавшись в конфликт между РФ и Украиной, может своими действиями привести к угрозе применения ядерного оружия. Руководитель Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Энтони Ричард назвал российско-украинский конфликт так называемой тренировкой перед началом «большой войны».По его намекам можно понять, что крупномасштабная «большая война» может начаться при участии США.

По словам Ричарда, американцы в обозримом будущем пройдут испытания, которые не стояли перед США долгие годы. Адмирал уверен, что ядерного конфликта в будущем избежать не получится. Поэтому подготовку необходимо вести прямо сейчас. Он подчеркнул, что если ядерные бомбы и будут выпущены по территории противника, то это будет выбором Соединенных Штатов Америки.

Мировые средства массовой информации уже подвергли критике высказывания Ричарда. Многие журналисты отметили, что американцы очень легкомысленно относятся к идее ядерного конфликта, не осознавая всех его последствий.

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