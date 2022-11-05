Государственный департамент США одобрил возможную продажу Финляндии партии оружия, общей стоимостью около 535 миллионов долларов. Об этом сообщает крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, подразделение Министерства обороны США, занимающееся вопросами поставок вооружений за рубеж) уведомило, что Финляндия имеет право приобрести у США в общей сложности 400 боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Соответствующий пресс-релиз был размещён 2 ноября на официальном сайте агентства, что автоматически означает одобрение поставок Госдепартаментом США.

В пресс-релизе сообщается, что Финляндия намеревается приобрести в общей сложности 400 боеприпасов для тяжёлой реактивной системы залпового огня. Это включает в себя 150 реактивных снарядов M30A1/A2 GMLRS AW с площадным эффектом (то есть разрывных, с повышенной поражающей способностью) и 250 реактивных снарядов M31A1/A2 GMLRS со стандартными унитарными боеголовками, предназначенных для точечного поражения целей. Реактивные снаряды калибра 227 мм имеют дальность действия более 70 километров.

«Для запуска и тех, и других используются установки М270, которые состоят на вооружении армии Финляндии. Хельсинки планирует эту сделку, чтобы увеличить запасы оборонительных вооружений с целью укрепить свои возможности по наземной и воздушной защите страны, в связи с ухудшившейся ситуацией с безопасностью в Европе», – отмечает Helsingin Sanomat.

Ранее в этом году Финляндия также стала первым официальным заказчиком новой версии реактивной системы залпового огня повышенной в два раза дальности (ER GMLRS) с управляемыми боеприпасами, которая в настоящее время в самих США еще только разрабатывается и испытывается.

В пресс-релизе DSCA также подчёркивается, что Финляндия является «надёжным партнёром» Соединённых Штатов, и планируемая сделка отвечает интересам их безопасности. «Для национальных интересов США важно оказать содействие Финляндии в поддержании и развитии сильной и подготовленной системы обороны в том числе потому, что Финляндия – это важный фактор политической стабильности и экономического развития в Европе», – заявлено в документе DSCA.

Как уточнил портал Military Leak, одобрение США новой военной поставки для Финляндии со столь немалой ориентировочной стоимостью 535 миллионов долларов распространяется не только на управляемые боеприпасы, но и на сами системы РСЗО GMLRS «и сопутствующее оборудование». В состав пакета данной закупки, помимо указанного, входят также транспортные услуги и другие элементы поддержки и материально-техническое обеспечения.

«Сделка будет способствовать достижению цели финских вооруженных сил по обновлению своего потенциала при дальнейшем повышении оперативной совместимости между Финляндией, США и другими союзниками. Финляндия, которая уже имеет на вооружении РСЗО M270, без труда освоит эти модернизированные системы. Финляндия уже использует пусковые установки M270D1, которые она называет 298 RsRakH 06, которые могут стрелять полным спектром высокоточных боеприпасов MLRS, включая GMLRS Unitary, и армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS)», – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, 22 пусковые установки M270 были куплены финнами в Нидерландах в 2006 году и модернизированы до M270D1 в 2011 году. Еще 6 отремонтированных M270D1 были получены из США в 2014 году. Остальные 12 установок M270 старых версий времен холодной войны (бывших датских) используются только для обучения водителей.