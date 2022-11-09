Американское издание Military Watch Magazine опубликовало материал, посвященный будущему конфликту между США и Китаем, который может разразиться за контроль над Тайванем. Адмирал Чарльз Ричард, занимавший ранее пост главы стратегического командования США, считает, что уже в ближайшем будущем существует большая вероятность начала полномасштабной войны между двумя мировыми сверхдержавами. По его мнению, США столкнутся с самым серьезным испытанием в своей новейшей истории.

Адмирал сообщает, что сегодняшний кризис, который происходит из-за украинского конфликта, покажется простой разминкой перед тем кризисом, который может начаться уже в ближайшем будущем.

Чарльз Ричард уверен, что главным соперником США на мировой арене является Китай, который смог накопить огромный военный потенциал. Именно поэтому, по мнению адмирала, США должны увеличить расходы на оборону страны немедленно.

Напряженная ситуация вокруг Тайваня может спровоцировать широкомасштабный военный конфликт, отметил американский адмирал. Причем текущие возможности КНР в военном отношении значительно превосходят общий военный потенциал США и Тайбея.