ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Военное обозрение», Юрий Игнат, занимающий пост главы пресс-службы Воздушных сил ВСУ, дал развернутый комментарий касательно российских ракетных ударов по территории Украины.

Юрий Игнат заявил, что украинская система противовоздушной обороны работает на своем пределе из-за того, что российские войска наносят комбинированные удары по объектам критической инфраструктуры. Противозенитные комплексы ВСУ не могут эффективно поражать воздушные цели, так как им приходится одновременно действовать против нескольких целей с разными характеристиками.

Из-за того, что российские вооруженные силы используют вместе с ракетами еще и ударные дроны, то это приводит к рассеиванию внимания систем ПВО ВСУ. По словам Игната, каждый ракетный удар ВС РФ включает в себя одновременную атаку ударными дронами, ракетами Х-101 и «Калибрами», что приводит к огромному расходу украинских ракет ПВО.

Вам может понравиться

Тактика генерала Суровикина позволит добить ВСУ уже следующей весной

Как сообщает издание Pravda.ru, западные средства массовой информации начали активно обсуждать изменившуюся тактику ведения боевых действий российской армией после назначения на должность командующего СВО генерала Сергея Суровикина. Например, французское издание

NYT: США отправляют в Украину 26-ю по счёту поставку вооружений и боеприпасов

Накануне администрация Байдена объявила об отправке Украине дополнительной «военной помощи» в размере 400 миллионов долларов. Эта партия включает боеприпасы для ПВО и дальнобойной артиллерии, сообщает New York Times (NYT). Перевод

Рогов: ВСУ попытались отправить свою ДРГ в Запорожскую область

Как сообщает ИА URA.ru, попытка украинской диверсионной группы проникнуть на территорию Запорожской области, которая находится под контролем Российской Федерации, была пресечена вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщил Владимир Рогов,