Как сообщает «Военное обозрение», Юрий Игнат, занимающий пост главы пресс-службы Воздушных сил ВСУ, дал развернутый комментарий касательно российских ракетных ударов по территории Украины.

Юрий Игнат заявил, что украинская система противовоздушной обороны работает на своем пределе из-за того, что российские войска наносят комбинированные удары по объектам критической инфраструктуры. Противозенитные комплексы ВСУ не могут эффективно поражать воздушные цели, так как им приходится одновременно действовать против нескольких целей с разными характеристиками.

Из-за того, что российские вооруженные силы используют вместе с ракетами еще и ударные дроны, то это приводит к рассеиванию внимания систем ПВО ВСУ. По словам Игната, каждый ракетный удар ВС РФ включает в себя одновременную атаку ударными дронами, ракетами Х-101 и «Калибрами», что приводит к огромному расходу украинских ракет ПВО.