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Военные корреспонденты издания «Русская весна» сообщают о том, что на линии боевого соприкосновения бойцы специального подразделения Народной Милиции ДНР «Каскад» продолжают ликвидировать солдат вооруженных сил Украины.

Видео, которое демонстрирует кадры ликвидации группы украинских бойцов, было опубликовано военными корреспондентами в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как украинский бронированный автомобиль в окрестностях населенного пункта Павловка забирал личный состав ВСУ. В тот момент, когда несколько военнослужащих ВСУ пытались сесть в бронемашину, оператор российского ударно-разведывательного дрона сбросил на них гранату ВОГ-17. В результате взрыва несколько боевиков ВСУ упали на землю, получив осколочные ранения.

Однако экипаж украинской бронированной машины решил не забирать своих раненых сослуживцев, просто покинув место обстрела. Раненные бойцы ВСУ остались лежать на земле.

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