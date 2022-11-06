Специализированный самолет «судного дня» США Boeing E-6 Mercury совершил посадку на авиационной базе Рота, которая находится на территории Испании. Такие данные были опубликованы на международном сайте, который в реальном времени отображает местоположение самолетов на карте, Flightradar.

Главной задачей самолета является обеспечение резервного канала связи между командованием США и атомными подводными лодками, которые вооружены баллистическими ракетами с ядерными зарядами. Еще одна функция, которая возложена на самолет «судного дня», это выполнение роли командного поста в воздухе, который разместит на борту объединенное стратегическое командование вооруженных сил США.

На сайте Flightradar можно узнать, что американское воздушное судно прибыло на авиабазу в Испании рано утром 5 ноября. Данный американский борт уже посещал этот аэродром в Испании прошлым летом. Официальные источники не сообщают о цели прибытия американского самолета в Испанию.