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Специализированный самолет «судного дня» США Boeing E-6 Mercury совершил посадку на авиационной базе Рота, которая находится на территории Испании. Такие данные были опубликованы на международном сайте, который в реальном времени отображает местоположение самолетов на карте, Flightradar.

Главной задачей самолета является обеспечение резервного канала связи между командованием США и атомными подводными лодками, которые вооружены баллистическими ракетами с ядерными зарядами. Еще одна функция, которая возложена на самолет «судного дня», это выполнение роли командного поста в воздухе, который разместит на борту объединенное стратегическое командование вооруженных сил США.

На сайте Flightradar можно узнать, что американское воздушное судно прибыло на авиабазу в Испании рано утром 5 ноября. Данный американский борт уже посещал этот аэродром в Испании прошлым летом. Официальные источники не сообщают о цели прибытия американского самолета в Испанию.

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