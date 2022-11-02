Как сообщает автор издания «Свободная пресса» Александр Сытников, ходят слухи, что на одном из секретных совещаний в Офисе президента Украины, которое проходило с энергетиками страны, до ведома Зеленского довели, что в случае продолжения ракетных ударов Москвы по энергетической инфраструктуре, уже в ноябре электроэнергии может не быть на всей подконтрольной Киеву территории. А это чревато серьезными последствиями для страны в целом. Без электроэнергии встанет абсолютно все, экономика, транспортная логистика и даже население придется эвакуировать в соседнюю Польшу.

Именно поэтому Зеленский через свое министерство иностранных дел, которое возглавляет Кулеба, дал указание заставить западных политиков, вроде немецкого Штайнмайера, звонить президенту России и уговаривать его не уничтожать украинскую энергосистему. Ведь британская разведка MI-6 уже предупредила украинскую сторону, что следующей целью России будут распределительные трансформаторные подстанции, которые расположены возле украинских АЭС.

В Сети же появились слухи, что Запад прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и готов заключить сделку о мирном урегулировании конфликта напрямую с Россией. Но для этого необходимо заставить Зеленского поехать на саммит большой двадцатки, который должен пройти на острове Бали с 15 по 16 ноября, чтобы там были подписаны новые условия о мирном соглашении.

А тем временем британская разведка MI-6 уже предупреждает Украину, что в случае отказа киевских властей от мирных переговоров, российская сторона может полностью уничтожить энергетику Украины во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.