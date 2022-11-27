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Обозреватели издания «Свободная пресса» опубликовали материал, в котором сообщают, что ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в технике в зоне СВО. Также издание сообщает, что украинская сторона активно теряет гаубицы М777, так как они даже не успевают поступить на ремонт.

По мнению экспертов, оружие НАТО очень быстро выходит из строя во время боев на линии соприкосновения. Поэтому по их словам, уже к новому году, потери ВСУ увеличатся в разы. В свою очередь, российские подразделения все активнее и активнее ликвидируют военную технику, поставляемую Западом на Украину.

Обозреватели издания отмечают, что компании западных стран используют Украину в своих меркантильных целях, проводя на территории Незалежной оружейное тестирование. Они экспериментируют не только с военной техникой, но и проверяют ведение стратегий и тактик. Стоит отметить, что Пентагон уже говорит о том, что третья часть гаубиц М777 полностью выведены из строя и не подлежит восстановлению.

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