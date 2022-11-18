Как сообщает «Свободная пресса», Залужный докладывает президенту Украины Зеленскому, что уже в ближайшее время начнется активизация боевых действий за населенный пункт Бахмут (Артемовск).

Украинский портал Suspilne media со ссылкой на бойцов ВСУ сообщает, что в районе Артемовска ежедневно фиксируется около сотни прямых боевых столкновений с союзными силами, до 14 налетов авиации ВСК РФ и бесчисленное количество обстрелов российской артиллерией. Военнослужащие ВСУ жалуются на большое количество погибших и раненых бойцов.

Обычный день бойцов российской армии в Артемовске выглядит примерно так: утро начинается с массированной артподготовки. Затем после небольшого перерыва под прикрытием второго обстрела артиллерии, бойцы ЧВК «Вагнер» подходят вплотную к окопам бойцов ВСУ. Как только умолкает ствольная артиллерия бойцы ЧВК «Вагнер» бросают гранаты в окопы противника и обстреливают опорные пункты из ручных гранатометов. После этого сразу же начинается ответный огонь из минометов ВСУ.

Также бойцы ЧВК «Вагнера» отмечают, что время от времени командование ВСУ отправляет свои резервы в атаку уже на позиции российских войск. Причем очень часто в этих атаках принимают участие иностранные наемники. В одной из последних атак бойцами ЧВК «Вагнер» были уничтожены танки с польскими экипажами.