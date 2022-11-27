Как сообщает издание «Свободная пресса», ранее Евгений Пригожин уже заявлял в своих беседах с журналистами, что в составе его ЧВК «Вагнер» воюет немало профессиональных военных, которые ранее служили в армиях НАТО, в том числе и бывший генерал Морской пехоты США.

Также Пригожин сообщал в беседе с финским изданием Helsingin Sanomat, что в составе его ЧВК «Вагнер» воюют и высококлассные бывшие финские военнослужащие. Граждан Финляндии в составе его ЧВК примерно 20 человек. Причем командиром иностранного батальона является бывший генерал Морской пехоты США.

Военный эксперт Владимир Сапунов уверен, что иностранные наемники могут служить в ЧВК «Вагнер» совершенно по разным причинам. И не всегда, по его мнению, первой из причин будет хорошая заработная плата. Иногда на первое место может выйти приверженность антифашисткой идеи, личные мотивы или даже проблемы с законом в своей родной стране. Тем не менее, ЧВК «Вагнер» продолжает вербовать профессиональных военных по всему миру.