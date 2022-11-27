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Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором описала ситуацию, связанную с заявлениями украинского военного корреспондента Бутусова, который якобы нашел документы убитого командира ЧВК «Вагнер». Автор материала  Александр Ситников отмечает, что украинский военкор утверждает, что в «найденном» документе есть сведения об «особенностях» военной тактики группы «Вагнер» в Соледаре и Бахмуте.

В свою очередь, Ситников написал, что ситуация является абсурдной. По мнению Ситникова, брать на поле боя важные документы офицеру не было смысла. Свободный «пересказ документов», по словам Ситникова, сразу режет глаз. А вот излишняя детализация и акцентирование внимания на деталях должна была привлечь особое внимание проукраински настроенной общественности.

Но даже не вдумчивое, а беглое ознакомление с «анализом» украинского военкора дает понять, что Бутусов очень сильно преувеличил настоящие факты. Складывается впечатление того, что Бутусов просто выдумал свою историю на основе пабликов Телеграм-каналов.

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