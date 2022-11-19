Специалистами Университета Иоганна Кеплера в Линце был создан компьютерный чип с биоразлагаемой подложкой. Подложка была изготовлена из грибной кожицы. Результатами своих трудов ученые поделились с научным изданием Science Advances.

В процессе своих трудов, специалисты использовали различные виды грибов, однако наиболее подходящим оказался гриб Ganoderma lucidum. Местом обитания этого семейства грибов является гниющая древесина. Грибы Ganoderma lucidum имеют оболочку, являющуюся для них защитой от чужеродных бактерий и паразитов.

Ученым удалось отделить оболочку с тела гриба и высушить ее. В итоге оказалось, что данная грибная кожица обладает отличными изоляционными свойствами. Также она способна выдерживать температуру до 200 градусов Цельсия. Ее толщина не превышает толщину бумажного листа. Также она имеет свойство сохранять свою целостность после многократных сгибаний. Все вышеперечисленные достоинства сделали грибную кожицу отличным вариантов для ее использования в качестве подложки микросхемы.