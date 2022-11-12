Известно, что основы для создания аккумуляторов и компьютерных чипов выполняются из пластика, который не подлежит переработке. Однако ученые сообщили, что если для создания основы чипов и аккумуляторов начать использовать кожуру от грибов, то это способствует возможности их переработки.

Немецкий специалист из Университета Иоганна Кеплера в Линце Мартин Кальтенбруннер вместе со своими коллегами создали подобного рода концепцию. Исследовали смогли закрепить металлические цепи на грибной кожице. В результате выяснилось, что проводимость совсем немного уступает стандартным пластиковым полимерам. Однако, по мнению ученых, эта задача со временем может решиться.

Стоит отметить, что подобного рода чипы станут не просто экологичными. Их преимущество еще в том, что они не выходят из строя даже после смятия. Согнув концептуальный образец свыше 2 тысяч раз, ученые отметили, что чип не утратил своей функциональности. Подобного рода чип можно использовать также в приборах с малой мощностью.