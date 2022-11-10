Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщает, что военнослужащие союзных сил смогли провести полную зачистку населенного пункта Павловка и установить над ним контроль. Зачистка проводилась совместными силами морской пехоты из 155-ой и 40-ой бригад, а также при содействии военнослужащих оперативно боевого тактического формирования (ОБТФ) Народной милиции ДНР.

Военкор также сообщил, что российские военнослужащие проявили настоящее мужество при проведении зачистки населенного пункта, именно поэтому после завершения операции некоторые из бойцов получили награды от главы Министерства внутренних дел ДНР генерал-полковника Алексея Дикого.

Также в своем Telegram-канале WarGonzo Семен Пегов опубликовал фотографию, на которой флаг Российской Федерации теперь развивается над Павловкой. По обещанию Пегова, подробности того, как именно происходила зачистка населенного пункта, будут опубликованы на его канале немного позже.