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Политик Григорий Карасин, занимающий должность председателя комитета Совета Федерации по международным делам, написал в своем Telegram-канале, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выставил Европе практически ультиматум своим заявлением о том, что европейские политики просто не имеют права уставать от помощи Украине.

Одна из немецких газет написала, что глава украинского МИД заявил своим европейским коллегам, что если граждане Украины еще не устали от боевых действий, то «остальная Европа просто не имеет ни политического, ни тем более морального права устать от Украины». Также Кулеба призвал скорее согласовать очередной пакет антироссийских санкций.

Российский сенатор отреагировал на это заявление так: европейским политикам стоит задуматься, что киевские власти уже начали их обвинять в недостаточной помощи и выдвинули, по сути, почти ультиматум своим заявлением, что «Европа не имеет права».

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