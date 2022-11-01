По сообщению издания «Московский Комсомолец», существуют предпосылки того, что планы Румынии и Молдавии напасть на Приднестровье перейдут в действия. Об этом изданию сообщил экс-депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

После того, как на село в Молдавии упала сбитая ВСУ российская ракета, в Кишиневе решили отправить на родину посла из России. Румыния активно занимается укреплением мостов для того, чтобы осуществлять перевозку военной техники. А американское правительство размещает там около 5-ти тысяч своих военных (дивизия «Кричащие орлы»). ЕС и США увеличивают размер военной помощи для Молдавии. Все это является очень тревожными звоночками.

Как сообщает Соин, Молдавия не единожды рассматривалась в качестве «запасного варианта» для того, чтобы открыть второй фронт против Российской Федерации. Но необходимость в этом поначалу отсутствовала. Экс-депутат предполагает, что военные из США могут сделать полную блокаду в Приднестровье. Рассматривается два варианта. Первый – заблокировать продовольственные поставки. Второй – вторжение на территорию республики.