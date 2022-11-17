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Австралийское издание The Sydney Morning Herald опубликовало статью о том, что Китай признает свою зависимость от австралийского импорта. Именно поэтому в КНР решились примириться с Канберрой. Автор материала отмечает, что данный шаг является истинной капитуляцией. Однако, по мнению читателей австралийской газеты, «не стоит дразнить китайского дракона».

Стоит отметить, что в Австралии произошла смена руководства, поэтому Канберра больше не использует агрессивную риторику. По словам автора материала, председатель китайской Народной Республики Си Цзиньпин после многочисленного гнева в сторону Австралии перешел к вежливому и тактическому ведению диалога. Так Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Австралии. Их разговор прошел на достаточно позитивной ноте.

Журналист издания подчеркивает, что после трехгодичного полного запрета на контакты с Канберрой в политическом плане, именно Пекин решил первым пойти на урегулирование конфликта.

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