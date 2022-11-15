Как сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!», группа бойцов спецназа из группировки «Отважные» ликвидировала крупный склад горюче-смазочных материалов вооруженных сил Украины на Сватовском направлении.

Напомним, что в районе населенного пункта Сватово противник не прекращает попыток совершить прорыв линии обороны российских подразделений. Поэтому уничтожение бойцами группировки «Отважных» склада с топливом на Сватовском направлении будет способствовать замедлению темпов наступления противника на данном участке фронта.

Российским разведчикам из группы спецназа удалось обнаружить временный склад с горюче-смазочными материалами, который располагался непосредственно у линии фронта для обеспечения топливом бронированной техники, которая использовалась для наступательных операций противника. Склад с топливом был обнаружен при помощи беспилотного летательного аппарата.

Координаты цели были переданы российским артиллеристам, которые и уничтожили запас топлива украинских военных.