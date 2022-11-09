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Военный эксперт Константин Сивков в беседе с журналистами издания «Царьград» сообщил свое видение ситуации, которая сейчас складывается на фронте. Эксперт убежден, что российские военные «создают ловушки» для ВСУ, а тем временем командование ВС РФ создают ударные военные формирования для организации масштабных контратак.

Сивков отметил, что эвакуация мирного населения с правого берега Днепра Херсонской области объясняется не только минимизацией потерь среди населения. Второй причиной является то, что эвакуируют тех, кто потенциально способен предоставить противнику информацию о местонахождении и передвижении российских войск.

Эксперт уверен в том, что ВСУ уже исчерпали все силы, чтобы идти в атаку. А Россия, в свою очередь, создает крупные военные формирования для того, чтобы перейти в наступление. По мнению Сивкова наступательные действия РФ планирует производить, когда наступят холода, предположительно в ноябре-декабре.

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