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У Киева недостаточно сил для полномасштабного наступления на Херсон, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что ВСУ нужно как минимум 20-30 тысяч боевиков, чтобы рассчитывать хоть на какое-то подобие успеха.

По словам Сивкова, он около месяца анализирует все действия ВСУ на Херсонском направлении. Сил, достаточных для масштабного наступления и решающего сражения за город у них нет.

Российские войска, которые защищают Херсон, сейчас должны верить Генштабу России и полностью игнорировать слухи, распускаемые украинской пропагандой. Это делается специально, чтобы заставить ВС РФ уйти из города самостоятельно, но идти на поводу у ВСУ ни в коем случае нельзя.

Напомним, что ранее политолог Дмитрий Солонников назвал последствия потери Херсона для России.

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