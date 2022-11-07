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Битва за Херсон станет решающим сражением всей специальной военной операции. Запад придает этому городу огромное стратегическое и дипломатическое значение, поэтому выход ВС РФ из него обернется целым рядом негативных последствий для России, уверен политолог Дмитрий Солонников.

Он пояснил изданию “ОСН”, что у Запада и Киева давно заготовлены требования, которые будут предъявлены к России после гипотетической потери Херсона. Это и выплата Украине контрибуции, размер которой составит несколько десяткой триллионов долларов, и отказ не только от Херсонской области и Донбасса, но и от Крымского полуострова.

Кроме того, США и полностью подконтрольная им Европа потребуют передать под управление Запада государственные предприятия России и ядерное вооружение.

В ситуации с победой ВС РФ в битве за Херсон Киев и Запад тоже будут требовать переговоров и заключения соглашения о мире. Но он будет неполным, так как Украина, США и НАТО при любом удобном случае попытаются нанести РФ новый удар.

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