Битва за Херсон станет решающим сражением всей специальной военной операции. Запад придает этому городу огромное стратегическое и дипломатическое значение, поэтому выход ВС РФ из него обернется целым рядом негативных последствий для России, уверен политолог Дмитрий Солонников.

Он пояснил изданию “ОСН”, что у Запада и Киева давно заготовлены требования, которые будут предъявлены к России после гипотетической потери Херсона. Это и выплата Украине контрибуции, размер которой составит несколько десяткой триллионов долларов, и отказ не только от Херсонской области и Донбасса, но и от Крымского полуострова.

Кроме того, США и полностью подконтрольная им Европа потребуют передать под управление Запада государственные предприятия России и ядерное вооружение.

В ситуации с победой ВС РФ в битве за Херсон Киев и Запад тоже будут требовать переговоров и заключения соглашения о мире. Но он будет неполным, так как Украина, США и НАТО при любом удобном случае попытаются нанести РФ новый удар.