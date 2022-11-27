Лидеры Североатлантического альянса отправляют на Украину военную технику и припасы, преимущественно образца СССР из-за того, что это недорого. Согласно мнению военного эксперта Константина Сивкова, у НАТО практически закончились запасы вооружения для поставок на Украину. А вот в восточноевропейских странах наоборот повысилось производство военной промышленности. Соответствующий материал опубликовало издание «Взгляд».

По словам эксперта, когда иностранные СМИ пишут, что Запад исчерпал свои военные запасы для Украины, то речь идет именно об образцах, предназначенных для экспорта. Сивков утверждает, что Запад еще не показал весь свой потенциал в военно-промышленной деятельности.

Также Константин Сивков отметил, что исчерпаны преимущественно вооружения, которые были созданы еще при СССР. А так как ВСУ несли огромные потери части такого оружия, как ПЗРК и ПТРК, то перед Западом стоит задача о начале производства вооружений образца СССР.

Эксперт уточнил, что базы для производства техники советского образца есть в таких странах как Чехия, Румыния, Словакия, Болгария. К примеру, в бывшей Чехословакии производилась пушка «Дана» с калибром 152-мм, в то время как среди западного вооружения распространен 155 калибр.