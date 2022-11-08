Военнослужащие 155-ой бригады Тихоокеанского флота сообщают, что ситуация, которая сложилась в населенном пункте Павловка, достаточно тяжелая. Губернатор Приморья Олег Кожемяко выложил в свой Телеграм-канал видеообращение бойцов вышеупомянутой бригады. По словам Кожемяко, военные связались с ним и описали ситуацию в Павловке. Соответствующую информацию передает РБК.

На видео можно наблюдать, как морской пехотинец, стоящий в лесной зоне в окружении своих сослуживцев, сообщает, что «дела в Павловке тяжелые». Он уточнил, что среди личного состава есть раненные а также погибшие бойцы. Однако морпех подчеркнул, что они продолжают выполнять поставленную командованием боевую задачу и продвигаются вперед. Стоит отметить, что идентифицировать личность военного нельзя, так как его лицо было «замылено» видеоредактором, а голос искажен.

Морпех со второго видеоролика сообщил, что их бригада совсем недавно была сменена другой. Он уточнил, что как только они пополнят запасы и немного наберутся сил, то снова отправятся в бой. Бои в районе Павловке очень тяжелые, есть раненные, есть погибшие. Однако, по его словам, бойцы снова готовятся к наступлению.