Как сообщает издание Lenta.ru, Сергей Шойгу, занимающий пост министра обороны Российской Федерации, приказал провести операцию по выводу российских подразделений из города Херсон и правобережной части области на левый берег реки Днепр.

Такое решение было принято после того, как генерал Сергей Суровикин доложил, что в любой момент дамба Каховской ГЭС может не выдержать обстрелов со стороны ВСУ и в таком случае вся правобережная группировка армии РФ окажется отрезанной от военного снабжения.

Ситуация в городе Новая Каховка, который находится на левом берегу, тоже напряженная. После относительного периода тишины, который был летом, осенью по городу и дамбе постоянно прилетают ракеты противника. Поэтому власти решили оставить в городе всего несколько человек из оперативного штаба и небольшое количество коммунальщиков.

А вот военных в городе действительно много. Почти каждый час по еще работающей дамбе с правого берега выходят военные колонны с полевой артиллерией, личным составом и снабжением. Военнослужащие немногословны, давать какие-либо комментарии отказываются. А вот отряды Росгвардии, которые обеспечивают порядок в городе, рассказывают, что противник обстреливает город как по расписанию, обычно три раза в день.