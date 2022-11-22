Как сообщает военкор Александр Ситников на страницах издания «Свободная пресса», институт изучения войны США (ISW) опубликовал оперативные данные по ситуации в районе большого пригорода Донецка в населенном пункте Марьинка. По информации американского института в этом районе идут ожесточенные бои. Однако военное командование ВСУ заявляет, что все попытки российских войск наступать заканчиваются большими потерями и армия РФ вынуждена каждый раз отступать.

Как сообщает военный корреспондент Юрий Котенок, штурмовые группы российских сил продвигаются в центральном районе Марьинки. По его словам, противник хоть и оказывает жесткое сопротивление, однако все равно вынужден отступать со своих позиций. Котенок уверен, что у российских вооруженных сил есть все шансы в скором времени полностью освободить населенный пункт Марьинка.

Надо сказать, что бои в жилых кварталах города идут очень ожесточенные. Враг смог построить разветвленную систему фортификационных сооружений. В городе работают снайпера противника и летучие минометные расчеты. Единственный способ бороться с опорными пунктами ВСУ – это полностью уничтожать их при помощи танков. Однако применении танков в городской застройке усложняется тем фактом, что у противника нет недостатка в ПТУР.