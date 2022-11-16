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Аналитик издания «Свободная Пресса» Александр Ситников сообщил, что в польском селе Пшеводув было убито два человека в результате падения украинской ракеты ПВО. Также был уничтожен один трактор и зерносушилка.

По словам Ситникова, подразделение ПВО ВСУ пыталось сбить российские крылатые ракеты, однако что-то пошло не так, и в результате ракета ПВО упала на территории Польши. В это же время российские крылатые ракеты успешно поразили энергетические объекты Украины.

Ситников утверждает, что после того как были опубликованы фотографии, на которых можно было отчетливо рассмотреть осколки упавшей ракеты, то сразу многие аналитики определили, что это останки ракеты ПВО из комплекса С-300. Соответственно, можно сделать вывод, что именно подразделение ПВО ВСУ совершило обстрел польской территории, резюмировал Александ Ситников.

Ситников приводит слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что пока нет точных доказательств, кто конкретно выпустил, упавшую на территории его страны, ракету.

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