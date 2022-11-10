ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своих социальных сетях Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» заявила, что решение по выводу войск с правого берега Херсонской области является очень трудным и не простым, однако альтернативные решения были бы еще более ужасными.

Симоньян написала, что это решение было очень непростым, как для военного командования, которое его принимало, так и для всех тех, кто просто наблюдал и все понимал, однако молился, чтобы все разрешилось другим способом. Далее главный редактор RT спрашивает, неужели было был лучше закидать голую херсонскую степь мертвыми телами, мобилизованных бойцов российской армии, что в свою очередь открыло бы противнику дальнейшую дорогу на Крым.

Напомним, что 9 ноября министром обороны РФ Сергеем Шойгу было дано поручение Сергею Суровикину о принятии всех мер, которые необходимы для обеспечения безопасности, чтобы перебросить военную группировку ВС РФ с правого берега Днепра на левый берег.

Вам может понравиться

Великобритания готовит отправку в Эстонию реактивной артиллерии и вертолётов

Британские и эстонские официальные лица подписали соглашение по укреплению своих военных связей, которое позволит усилить британский контингент в прибалтийской стране средствами ПВО малой дальности и реактивными системами залпового огня. Об

«Я не считаю, что он должен быть в тройке лидеров» – политолог Самонкин о позиции Беглова в рейтинге глав регионов

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал тот факт, что губернатор Александр Беглов оказался на третьем месте в рейтинге влияния глав субъектов России. Как полагает эксперт, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни

Министерство обороны РФ рассказали об обстановке в Херсонской области

Министерство обороны Российской Федерации выступили с заявлением касательно ситуации в Херсонской области. Как сообщает Игорь Конашенков, вооруженные силы Украины провели несколько атак в направление таких населенных пунктов, как Пятихатки, Садки