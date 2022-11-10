В своих социальных сетях Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» заявила, что решение по выводу войск с правого берега Херсонской области является очень трудным и не простым, однако альтернативные решения были бы еще более ужасными.

Симоньян написала, что это решение было очень непростым, как для военного командования, которое его принимало, так и для всех тех, кто просто наблюдал и все понимал, однако молился, чтобы все разрешилось другим способом. Далее главный редактор RT спрашивает, неужели было был лучше закидать голую херсонскую степь мертвыми телами, мобилизованных бойцов российской армии, что в свою очередь открыло бы противнику дальнейшую дорогу на Крым.

Напомним, что 9 ноября министром обороны РФ Сергеем Шойгу было дано поручение Сергею Суровикину о принятии всех мер, которые необходимы для обеспечения безопасности, чтобы перебросить военную группировку ВС РФ с правого берега Днепра на левый берег.