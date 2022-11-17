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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо во время проведения саммита G20, выдвинул в адрес Трюдо обвинение в том, что об их конфиденциальной беседе узнали СМИ.

Лидер КНР и премьер-министр Канады во время пребывания на Бали в рамках саммита G20, провели неофициальную беседу. Трюдо выразил свое негодование относительно возможного вмешательства КНР в выборы в Канаде. Стоит отметить, что в китайских СМИ государственного уровня не появлялась информация относительно данной встречи.

Отмечается, что после «просачивания» содержания разговора лидеров двух стран в прессу, Си Цзиньпин при встрече с Трюдо выразил свое раздражение и лично подверг его критике. Видеокадры с напряженным разговором Си Цзиньпиня и Трюдо были опубликованы в Сети канадскими корреспондентами.

Си Цзиньпинь сказал Трюдо, что их вчерашний разговор просочился в прессу. «Это неуместно. И это не то, как велся наш разговор», – отметил лидер КНР.

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