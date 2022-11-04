Как сообщает китайский новостной портал «Синьхуа», канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Китай, чтобы пообщаться с лидером страны Си Цзиньпинем. Как сообщают местные журналисты, китайский лидер не пожал руку своему немецкому коллеге. Стороны уверяют, что рукопожатия не состоялось из-за строгих антиковидных ограничений, которые действуют в Китае до сих пор.

После приземления самолета с немецким канцлером на борту выяснилось, что пилотам необходимо будет остаться в Китае на карантине и немецкий лидер не сможет улететь обратно в ближайшее время. По этой причине самолет вынужден был сразу же вылететь в Южную Корею, где была проведена замена экипажа.

Однако сама встреча лидеров двух стран прошла по запланированному сценарию. Стороны договорились и дальше продолжать сотрудничество, чтобы в эти нелегкие времена потрясений, трудиться для поддержания мира на планете. Причем, Олаф Шольц стал первым из всех европейских лидеров, который посетил Китай после проведения ХХ съезда коммунистической партии.