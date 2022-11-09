Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что Швеция, как будущий член НАТО, должна нести «особые региональные обязанности», что потребует в том числе и новых закупок вооружений. Об этом сообщает скандинавский военный сайт Forsvaretsforum. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вооруженные силы Швеции сообщили в своем пресс-релизе, что в целях укрепления обороноспособности главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предлагает, среди прочего, увеличить количество полностью боеготовых подразделений и поставить на вооружение армии страны новые типы боевой техники, а также расширить организационную структуру шведских вооруженных сил, в том числе за счет большего контингента призывников на военную службу.

«Членство Швеции в НАТО означает, что политика безопасности и обороны страны коренным образом меняется. Швеция должна взять на себя особую региональную ответственность, и поэтому шведские вооруженные силы рекомендуют, чтобы скандинавские страны принадлежали к одной и той же оперативной зоне и управлялись одной и той же структурой управления», – заявил Бюден.

Он также считает, что политические решения должны приниматься быстро, чтобы не задерживать рост операционных мощностей. В утвержденном им официальном документе, названным «решением Военного совета обороны», особо подчеркивается, что «необходимо повысить общую обороноспособность, исходя из задач отражения вооруженного нападения и ведения полномасштабной войны».

Чего конкретно желает главнокомандующий Вооруженными силами с точки зрения материального оснащения боевой техникой, указано в приложении к этому документу. Здесь, например, упоминается приобретение беспилотников-камикадзе, которые в документе именуются «патрульными роботами», Под этим термином подразумеваются барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты одноразового применения, несущие боевую часть поражающего действия различных типов.

В документе также упоминается о приобретении так называемой «Системы противодействия беспилотным летательным аппаратам» (C-UAS) – то есть системы обнаружения и противодействия угрозам со стороны беспилотников.

Помимо этого, шведские ВС также хотят укрепить свои оборонные возможности, приобретя беспилотные машины для разминирования.

Телеканал SVT после публикации этих документов спросил Микаэля Бюдена, готовятся ли тем самым шведские власти «к худшему из возможных сценариев будущего».

«Абсолютно верно. Это именно то, что мы обсуждаем в эти дни. Это серьезная ситуация с политикой безопасности, и мы не исключаем каких-либо будущих последствий», – ответил Бюден.