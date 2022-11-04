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Штурмовики Су-25 ВКС России во время специальной военной операции смогли атаковать позиции вооруженных сил Украины, размещенные на Донбассе. Отмечается, что противник хорошо замаскировался, однако опытным российским пилотам удалось определить цели и нанести по ним несколько ракетных ударов. Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном интернет-источнике Министерства обороны Российской Федерации.

На кадрах опубликованного видео можно разглядеть, как российская штурмовая авиация совершает очередной вылет для исполнения боевой задачи. После обнаружения местоположения замаскированной бронированной техники и военных объектов ВСУ, военными самолетами с малых высот был выпущен ряд ракет по заданным целям противника. В результате высокоточных ракетных ударов экипажам российских штурмовиков удалось обезвредить позиции противника.

Стоит отметить, что после того, как военные самолеты Су-25 совершили боевые вылеты их отправляют на техническое обслуживание. Обслуживание проводится техниками-инженерами ВС РФ, которые подготавливают штурмовики к следующим боевым полетам.

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